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Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук - фото 1

Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Ширина2015 мм
  • Длина2200 мм
  • Материалметалл, ткань

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