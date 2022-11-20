Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Ширина2015 мм
- Длина2200 мм
- Материалметалл, ткань
Кровать с обивкой из эко-кожи мягким изголовьем и основанием Вельс
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая
Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
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Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
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Стул Оскар велюр шампань
Диван Колибри
Обеденная группа INGRID белый
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Стол ЛИРА-14, 2000/2500x1000
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Буфет Дунакеси