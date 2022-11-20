Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина2410 мм
- Длина2470 мм
- Материалметалл, ткань, дерево
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая
Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Кофейный стол ЛАУНЖ
Диван Alaina Smoke-Silver
Стол Кинтор, черный мрамор
Диван Визави, 2-х местный
Стул Carlo, античный розовый
Стол журнальный Империал, зеркало, цвет опоры золотой