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Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая - фото 1

Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Ширина2410 мм
  • Длина2470 мм
  • Материалметалл, ткань, дерево

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