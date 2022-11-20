Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина2410 мм
- Длина2470 мм
- Материалметалл, ткань, дерево
Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стол Вустер
Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый
Диван 3х-местный Лаунж Box
Стул Камилла велюр серый
Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас
Стул Herrick темно-серый
Кресло Kartell из ротанга