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Кровать Эдинбург

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1650 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2300 мм
  • Материалдерево

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