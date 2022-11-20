Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1650 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2300 мм
- Материалдерево
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стол Лидер 1, 1200x600, белый
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
Основание для стола Латроб, черный
Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete Clasico 30
Стул Petra, серый
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая