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Кровать Франческа двуспальная - фото 1Кровать Франческа двуспальная - фото 2

Кровать Франческа двуспальная

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота1080 мм
  • Материал каркасаметалл, МДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.53 м3
  • Вес упаковки59.20 кг

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