Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина1800 мм
- Высота1080 мм
- Материал каркасаметалл, МДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.53 м3
- Вес упаковки59.20 кг
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
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Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр