Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Длина1600 мм
- Материалдуб, металл, МДФ
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас
Стул обеденный Фаулер, белый
Стол Cremona 140, белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас
Стул пластиковый Maxi Diva, фисташковый
Стул Erver, серый
Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло
Стул Chester, латте