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Кровать Гент

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Длина1600 мм
  • Материалдуб, металл, МДФ

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