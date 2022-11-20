Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина790 мм
- Длина1690 мм
- Материал каркасасосна
- Цветбежевый
|Габариты, мм
|Спальное место, мм
|Стоимость, руб
|790*1690
|700*1600
|6990
|890*1690
|800*1600
|6990
|990*1690
|900*1600
|6990
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