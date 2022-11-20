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Кровать Глазго

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Кровать Хален черная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1600 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Ширина1920 мм
  • Длина2160 мм
  • Материалдерево

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