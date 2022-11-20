Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1600 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Ширина1920 мм
- Длина2160 мм
- Материалдерево
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
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