Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина1940 мм
- Длина2120 мм
- Материалдерево, кожа
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