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Кровать Ида Red

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Ширина990 мм
  • Длина1990 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветкрасный

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
790*1990 700*1900 7990
890*1990 800*1900 7990
990*1990 900*1900 7990

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