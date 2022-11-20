Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1350 мм
- Ширина1990 мм
- Длина2270 мм
- Материалметалл, ткань, дерево
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом
Кровать Брешиа № 14 и № 16
Кровать Парма компоновка № 8
Кровать Бари №3
Кровать Бари №31
Тахта (кровать) Бари №32
Кровать мягкая Бергамо
Кровать Салермо № 3
Кровать-трансформер Милли
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT