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Кровать Испен

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина1488 мм
  • Длина1985 мм
  • МатериалМДФ

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