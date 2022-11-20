Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина2110 мм
- Длина2310 мм
- Материалдерево
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT