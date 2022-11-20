Кровать куб Арди
45 490 ₽
Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
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Ширина: 162 см
Высота: 200 см
Глубина: 212 см
Просторная двуспальная кровать.
Каркас изделия выполнен из металлического профиля с сечением 25х25/40х40 мм
Спальное место: 200х160см
Материал каркаса: ЛДСП, металл
Материал спинки: ЛДСП
Основание кровати: ортопедическое основание
Нагрузка на спальное место: 400 кг
Рекомендованная высота матраса: от 13 до 21см
Матрас: без матраса