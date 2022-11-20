Кровать куб Джеймс

15 оценок

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Кровать куб Джеймс

4.3
46 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 162 см

Высота: 203 см

Глубина: 223 см

Просторная двуспальная кровать.
Каркас изделия выполнен из металлического профиля с сечением 25х25/40х40 мм
Спальное место: 200х160см
Материал каркаса: ЛДСП, металл
Материал спинки: ЛДСП
Основание кровати: ортопедическое основание
Нагрузка на спальное место: 400 кг
Рекомендованная высота матраса: от 13 до 21см
Матрас: без матраса


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