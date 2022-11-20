Кровать куб Метис

8 оценок

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Кровать куб Метис

4.8
20 390 ₽
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Кровать куб Ома

Характеристики товара

Описание

Ширина: 160 см

Высота: 186 см

Глубина: 200 см

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