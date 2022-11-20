Кровать-кушетка минимализм «Сканди»

5 оценок

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Кровать-кушетка минимализм «Сканди»

4.9
45 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистская кровать-кушетка «Сканди» сделана из сборно-сварного металлического каркаса и массива лиственницы. Окрас металла: порошковый. Размер кровати под матрас 160 см. Можно сделать кровать под ваш матрас
А также можно изменить окрас металла, цвет массива и прочие параметры (например сделать полностью сварной). Цена изменится незначительно. Ламели для матраса входят в комплект кровати.

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Основные характеристики

  • Вес29.4 кг
  • Высота762 мм
  • Ширина1610 мм
  • Глубина2121 мм
  • Цвет12

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