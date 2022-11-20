Минималистская кровать-кушетка «Сканди» сделана из сборно-сварного металлического каркаса и массива лиственницы. Окрас металла: порошковый. Размер кровати под матрас 160 см. Можно сделать кровать под ваш матрас
А также можно изменить окрас металла, цвет массива и прочие параметры (например сделать полностью сварной). Цена изменится незначительно. Ламели для матраса входят в комплект кровати.
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