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Кровать Лалик двуспальная - фото 1Кровать Лалик двуспальная - фото 2

Кровать Лалик двуспальная

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Кровать Анри двуспальная, темный кофе
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Кровать Анри двуспальная, темный кофе

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1610 мм
  • Ширина1880 мм
  • Длина2100 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • ОбивкаМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.95 м3
  • Вес упаковки99 кг

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