Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1610 мм
- Ширина1880 мм
- Длина2100 мм
- Материал каркасамассив дерева
- ОбивкаМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.95 м3
- Вес упаковки99 кг
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Кровать Дамме
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Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
КПБ Евро, сатин страйп 135гр