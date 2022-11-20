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Кровать Лестер - фото 1Кровать Лестер - фото 2

Кровать Лестер

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина1720 мм
  • Длина2150 мм
  • Материалткань, дерево

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