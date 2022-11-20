Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина1720 мм
- Длина2150 мм
- Материалткань, дерево
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кресло Тим
Стул пластиковый Blitz, песочный
Кресло руководителя TopChairs Local серое
Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый с патиной
Стул Tintin, черный велюр/ черный каркас
Стул Iris 1102
Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см