Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина2210 мм
- Длина1940 мм
- Материалметалл, ткань, дерево
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом
Кровать Брешиа № 14 и № 16
Кровать Парма компоновка № 8
Кровать Бари №3
Кровать Бари №31
Тахта (кровать) Бари №32
Кровать мягкая Бергамо
Кровать Салермо № 3
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Люстра Odeon Light Krona
Столешница Oxalit Belfast
Диван Loco трехместный
Диван для гостиной Anturio
Стул полубарный FRANKFURT черный
Люстра Cigno Collo, хром, 24 светильника
Стул Валентино, серый