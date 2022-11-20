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Кровать Либера - фото 1

Кровать Либера

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Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
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Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина2210 мм
  • Длина1940 мм
  • Материалметалл, ткань, дерево

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