Товар в корзине. Перейти
Кровать Линц - фото 1

Кровать Линц

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Грац
Кровать Грац
Следующий Кровать с закругленным изголовьем и подушками Зальцбург
Кровать Грац

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Ширина1910 мм
  • Длина2180 мм
  • Материалдерево

Похожие товары

Настоящее фото товара Кровать с закругленным изголовьем и подушками Зальцбург, произведённого компанией ChiedoCover
228 090
Оптовая цена
5

Кровать с закругленным изголовьем и подушками Зальцбург

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук, произведённого компанией ChiedoCover
377 490
Оптовая цена
7

Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук

Настоящее фото товара Кровать с обивкой из эко-кожи мягким изголовьем и основанием Вельс, произведённого компанией ChiedoCover
394 490
Оптовая цена
14

Кровать с обивкой из эко-кожи мягким изголовьем и основанием Вельс

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун, произведённого компанией ChiedoCover
216 390
Оптовая цена
6

Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая, произведённого компанией ChiedoCover
216 360
Оптовая цена
15

Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая

Настоящее фото товара Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс, произведённого компанией ChiedoCover
168 790
Оптовая цена
5

Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс

Кровать ЛиенцНастоящее фото товара Кровать Лиенц, произведённого компанией ChiedoCover
221 190
Оптовая цена
12

Кровать Лиенц

Кровать БилзенНастоящее фото товара Кровать Билзен, произведённого компанией ChiedoCover
229 090
Оптовая цена
15

Кровать Билзен

Кровать БрюггеНастоящее фото товара Кровать Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
168 690
Оптовая цена
15

Кровать Брюгге

Кровать ГентНастоящее фото товара Кровать Гент, произведённого компанией ChiedoCover
171 090
Оптовая цена
11

Кровать Гент

Другие товары из разделакровати для гостиниц
Кровать ДаммеНастоящее фото товара Кровать Дамме, произведённого компанией ChiedoCover
106 890
Оптовая цена
11

Кровать Дамме

Кровать ЛанденНастоящее фото товара Кровать Ланден, произведённого компанией ChiedoCover
149 640
Оптовая цена
13

Кровать Ланден

Кровать ЛьежНастоящее фото товара Кровать Льеж, произведённого компанией ChiedoCover
525 480
Оптовая цена
13

Кровать Льеж

Кровать МонсНастоящее фото товара Кровать Монс, произведённого компанией ChiedoCover
350 890
Оптовая цена
12

Кровать Монс

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

Стул Наполеон Красный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
7

Стул Наполеон Красный, деревянный

Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовыйНастоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
12

Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый

В наличии 30 шт.
Стул Kongsberg барный, серый велюрНастоящее фото товара Стул Kongsberg барный, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
9

Стул Kongsberg барный, серый велюр

Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax RU, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена
11

Кресло реклайнер Relax RU, кожа

Стул Алексис велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Алексис велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Стул Алексис велюр пыльно-голубой

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Диван Сентервил, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290
Оптовая цена
7

Диван Сентервил, зеленый