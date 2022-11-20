Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина1910 мм
- Длина2180 мм
- Материалдерево
Кровать с закругленным изголовьем и подушками Зальцбург
Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук
Кровать с обивкой из эко-кожи мягким изголовьем и основанием Вельс
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая
Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Наполеон Красный, деревянный
Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый
Стул Kongsberg барный, серый велюр
Кресло реклайнер Relax RU, кожа
Стул Алексис велюр пыльно-голубой
Диван Сентервил, зеленый