Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2380 мм
- Ширина1840 мм
- Длина2090 мм
- Материалдерево
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом
Кровать Брешиа № 14 и № 16
Кровать Парма компоновка № 8
Кровать Бари №3
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Кресло Медальон Люкс
Диван Бонд двухметсный
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Кресло офисное Парламент, пластик
Диван Сиэтл угловой
Стол Лофт Chuck
Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 9 ламп