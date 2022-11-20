Товар в корзине. Перейти
Кровать Лисберн - фото 1Кровать Лисберн - фото 2Кровать Лисберн - фото 3

Кровать Лисберн

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Норидж
Кровать Норидж
Следующий Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать Норидж

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота2380 мм
  • Ширина1840 мм
  • Длина2090 мм
  • Материалдерево

Похожие товары

Кровать двуспальная с изголовьем бежевая КарлайлНастоящее фото товара Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл, произведённого компанией ChiedoCover
216 480
Оптовая цена
15

Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри, произведённого компанией ChiedoCover
102 490
Оптовая цена
14

Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя, произведённого компанией ChiedoCover
102 490
Оптовая цена
9

Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя

Настоящее фото товара Кровать Либера, произведённого компанией ChiedoCover
330 490
Оптовая цена
8

Кровать Либера

Настоящее фото товара Кровать Имперзио, произведённого компанией ChiedoCover
305 290
Оптовая цена
12

Кровать Имперзио

Настоящее фото товара Кровать Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
276 790
Оптовая цена
12

Кровать Палермо

Кровать ИспенНастоящее фото товара Кровать Испен, произведённого компанией ChiedoCover
116 790
Оптовая цена
7

Кровать Испен

Настоящее фото товара Кровать Уэлс с бортами, произведённого компанией ChiedoCover
39 800
Оптовая цена
6

Кровать Уэлс с бортами

Настоящее фото товара Кровать Уэлс, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
10

Кровать Уэлс

Кровать ТарантоНастоящее фото товара Кровать Таранто, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
14

Кровать Таранто

Другие товары из разделакровати для гостиниц
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмомНастоящее фото товара Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена
14

Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом

Кровать Брешиа № 14 и № 16Настоящее фото товара Кровать Брешиа № 14 и № 16, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
12

Кровать Брешиа № 14 и № 16

Настоящее фото товара Кровать Парма компоновка № 8, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
11

Кровать Парма компоновка № 8

Кровать Бари №3Настоящее фото товара Кровать Бари №3, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
12

Кровать Бари №3

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Медальон Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
11

Кресло Медальон Люкс

Настоящее фото товара Диван Бонд двухметсный, произведённого компанией ChiedoCover
от73 290
Оптовая цена
11

Диван Бонд двухметсный

Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
5

Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

Кресло офисное Парламент, пластикНастоящее фото товара Кресло офисное Парламент, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
13

Кресло офисное Парламент, пластик

Диван Сиэтл угловойНастоящее фото товара Диван Сиэтл угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
9

Диван Сиэтл угловой

Стол Лофт ChuckНастоящее фото товара Стол Лофт Chuck, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
11

Стол Лофт Chuck

Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 9 лампНастоящее фото товара Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 9 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
7

Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 9 ламп