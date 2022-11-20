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Кровать Лиенц - фото 1Кровать Лиенц - фото 2

Кровать Лиенц

12 оценок
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Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина1820 мм
  • Длина2230 мм
  • Материалметалл, ткань

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