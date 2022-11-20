Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина1820 мм
- Длина2230 мм
- Материалметалл, ткань
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
ДИВАН СЕГА Б TEXTILE ОРЕХ MUSTARD
Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка
Стул Бланш экокожа коричневый
Стул Фолио велюр бежевый