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Кровать Льеж

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина2290 мм
  • Длина2000 мм
  • Материалметалл, дерево, экокожа

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