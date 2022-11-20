Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина2290 мм
- Длина2000 мм
- Материалметалл, дерево, экокожа
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Стул Харизма NEW, пластиковый, черный
Приставной столик Limit
Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех
Стул Janet, бежевый/ хром
Стул Snug, белая галька, фактурный велюр/ черный каркас
Стол обеденный Орион, серый мрамор