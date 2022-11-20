Кровать металлическая минимализм «Сетка»

9 оценок

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Кровать металлическая минимализм «Сетка»

4.9
38 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кровать «Сетка» сделана в стиле лофт-минимализм. Сборно-сварной каркас. Изголовье из ячейки металлической 40х40мм. Окрас металла: порошковый. Размер кровати под матрас 200см. Можно сделать кровать под ваш матрас
А также можно изменить цвет металла и другие параметры (например сделать полностью сварной). Цена изменится незначительно. Ламели для матраса входят в комплект кровати

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Основные характеристики

  • Вес21.4 кг
  • Высота968 мм
  • Ширина1990 мм
  • Глубина2133 мм
  • МатериалМеталл
  • Цвет12

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