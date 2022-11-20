Кровать «Сетка» сделана в стиле лофт-минимализм. Сборно-сварной каркас. Изголовье из ячейки металлической 40х40мм. Окрас металла: порошковый. Размер кровати под матрас 200см. Можно сделать кровать под ваш матрас
А также можно изменить цвет металла и другие параметры (например сделать полностью сварной). Цена изменится незначительно. Ламели для матраса входят в комплект кровати
Стул Маллин Диамант, вельвет красный
Табурет Ригель 2.0
Стул Мебаши, пластик зеленый
Стол Орион 3
Диван-кровать Ланкастер, угловой, левый, бежевая экокожа
Стол Life Beton 120, бетон/ черный
Стол Гранд, белый/ ножки бук светлый орех