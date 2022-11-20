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Кровать Монпелье

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Характеристики товара

Описание

Кровать совершенно точно очарует сторонников традиционного дизайна с необычной подачей. Здесь оригинальный вид изголовью придают два подголовника, которые подвешены на кожаных ремнях шоколадного цвета. Они добавляют изделию структурности и объема, при этом не меняют его традиционного стиля исполнения. Модель идеальна для сдержанных современных интерьеров, для придания спальне уюта и персонализированной обстановки. Кровать имеет каркасную конструкцию. Материал изготовления – МДФ и натуральный ореховый шпон толщиной 0,5 мм. В комплект входит основание кровати из соснового дерева. Надежность обеспечивается высоким качеством древесины и особой конструкцией, усиленной поперечной перекладиной. Ножки имеют конусную форму.

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес54 кг
  • МатериалМДФ, дерево

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