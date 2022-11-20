Характеристики товара
Описание
Кровать совершенно точно очарует сторонников традиционного дизайна с необычной подачей. Здесь оригинальный вид изголовью придают два подголовника, которые подвешены на кожаных ремнях шоколадного цвета. Они добавляют изделию структурности и объема, при этом не меняют его традиционного стиля исполнения. Модель идеальна для сдержанных современных интерьеров, для придания спальне уюта и персонализированной обстановки. Кровать имеет каркасную конструкцию. Материал изготовления – МДФ и натуральный ореховый шпон толщиной 0,5 мм. В комплект входит основание кровати из соснового дерева. Надежность обеспечивается высоким качеством древесины и особой конструкцией, усиленной поперечной перекладиной. Ножки имеют конусную форму.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина900 мм
- Глубина400 мм
- Вес54 кг
- МатериалМДФ, дерево