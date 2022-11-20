Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Ширина2300 мм
- Длина2250 мм
- Материалметалл, сосна
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул пластиковый Dalia, антрацит
Стул Фрак, оранжевый
Диван Jack, аквамарин
Стул Hagen, синий/ черный
3-местный диван Compo, темно-серый
Стул пластиковый Ginevra, лен
Подстолье Мюнстер