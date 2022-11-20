Характеристики товара
Описание
Сосна - 11790
Береза - 17690
Бук - 23590
Дуб - 47190
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина900/1200/1400/1600/1800/2000 мм
- Глубина2000 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый
Сосна - 11790
Береза - 17690
Бук - 23590
Дуб - 47190
|Размер, мм
|Стоимость, руб
|900х2000
|11790
|1200х2000
|12690
|1400х2000
|13090
|1600х2000
|13690
|1800х2000
|17190
|2000х2000
|18290
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