Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1410 мм
- Ширина1880 мм
- Длина2130 мм
- Материалметалл, дерево, массив
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
Кресло пластиковое Box, красный
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Диван угловой Вояж, левый
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)
Стул барный Колари дуб, тон шелковисто-матовое масло