Товар в корзине. Перейти
Кровать Нивэль - фото 1

Кровать Нивэль

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Монс
Кровать Монс
Следующий Кровать Нивэль черная
Кровать Монс

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1410 мм
  • Ширина1880 мм
  • Длина2130 мм
  • Материалметалл, дерево, массив

Похожие товары

Кровать Нивэль чернаяНастоящее фото товара Кровать Нивэль черная, произведённого компанией ChiedoCover
339 290
Оптовая цена
10

Кровать Нивэль черная

Кровать ХаленНастоящее фото товара Кровать Хален, произведённого компанией ChiedoCover
409 090
Оптовая цена
7

Кровать Хален

Кровать Хален чернаяНастоящее фото товара Кровать Хален черная, произведённого компанией ChiedoCover
413 890
Оптовая цена
14

Кровать Хален черная

Кровать ГлазгоНастоящее фото товара Кровать Глазго, произведённого компанией ChiedoCover
188 590
Оптовая цена
5

Кровать Глазго

Кровать БрадфордНастоящее фото товара Кровать Брадфорд, произведённого компанией ChiedoCover
301 290
Оптовая цена
14

Кровать Брадфорд

Кровать ЭдинбургНастоящее фото товара Кровать Эдинбург, произведённого компанией ChiedoCover
333 290
Оптовая цена
9

Кровать Эдинбург

Кровать Ноттингем Настоящее фото товара Кровать Ноттингем , произведённого компанией ChiedoCover
222 190
Оптовая цена
7

Кровать Ноттингем

Кровать НьюкаслНастоящее фото товара Кровать Ньюкасл, произведённого компанией ChiedoCover
195 890
Оптовая цена
13

Кровать Ньюкасл

Кровать Ньюкасл сераяНастоящее фото товара Кровать Ньюкасл серая, произведённого компанией ChiedoCover
192 090
Оптовая цена
9

Кровать Ньюкасл серая

Кровать БелфастНастоящее фото товара Кровать Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
204 990
Оптовая цена
14

Кровать Белфаст

Другие товары из разделакровати для гостиниц
Кровать БрайтонНастоящее фото товара Кровать Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
328 890
Оптовая цена
8

Кровать Брайтон

Кровать ЛестерНастоящее фото товара Кровать Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
227 290
Оптовая цена
12

Кровать Лестер

Кровать ТрентНастоящее фото товара Кровать Трент, произведённого компанией ChiedoCover
197 290
Оптовая цена
15

Кровать Трент

Кровать СуонсиНастоящее фото товара Кровать Суонси, произведённого компанией ChiedoCover
208 490
Оптовая цена
7

Кровать Суонси

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

С этим товаром покупают
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽
8

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
14

Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см

Кресло пластиковое Box, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Box, красный

Полукресло Шарри, цвет пыльная розаНастоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
14

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

Диван угловой Вояж, левыйНастоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
15

Диван угловой Вояж, левый

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
11

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

Стул барный Колари дуб, тон шелковисто-матовое маслоНастоящее фото товара Стул барный Колари дуб, тон шелковисто-матовое масло, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена
13

Стул барный Колари дуб, тон шелковисто-матовое масло