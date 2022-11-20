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Кровать Нивэль черная - фото 1Кровать Нивэль черная - фото 2Кровать Нивэль черная - фото 3

Кровать Нивэль черная

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1410 мм
  • Ширина1880 мм
  • Длина2130 мм
  • Материалметалл, дерево, массив

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