Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1410 мм
- Ширина1880 мм
- Длина2130 мм
- Материалметалл, дерево, массив
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Ницца
Кресло офисное TopChairs Style, зеленое
Стул пластиковый Bit, тортора
Кресло Egg экокожа, коричневое
Стул барный Меган велюр травяной
Обеденный стул Томми
Настольная лампа Амьен антрацитовая