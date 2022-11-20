Товар в корзине. Перейти
Кровать Ноттингем - фото 1Кровать Ноттингем - фото 2Кровать Ноттингем - фото 3

Кровать Ноттингем

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Эдинбург
Кровать Эдинбург
Следующий Кровать Ньюкасл
Кровать Эдинбург

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2170 мм
  • Материалткань, дерево

Похожие товары

Кровать НьюкаслНастоящее фото товара Кровать Ньюкасл, произведённого компанией ChiedoCover
195 890
Оптовая цена
13

Кровать Ньюкасл

Кровать Ньюкасл сераяНастоящее фото товара Кровать Ньюкасл серая, произведённого компанией ChiedoCover
192 090
Оптовая цена
9

Кровать Ньюкасл серая

Кровать БелфастНастоящее фото товара Кровать Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
204 990
Оптовая цена
14

Кровать Белфаст

Кровать БрайтонНастоящее фото товара Кровать Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
328 890
Оптовая цена
8

Кровать Брайтон

Кровать ЛестерНастоящее фото товара Кровать Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
227 290
Оптовая цена
12

Кровать Лестер

Кровать ТрентНастоящее фото товара Кровать Трент, произведённого компанией ChiedoCover
197 290
Оптовая цена
15

Кровать Трент

Кровать СуонсиНастоящее фото товара Кровать Суонси, произведённого компанией ChiedoCover
208 490
Оптовая цена
7

Кровать Суонси

Изголовье для кровати БейджНастоящее фото товара Изголовье для кровати Бейдж, произведённого компанией ChiedoCover
65 090
Оптовая цена
7

Изголовье для кровати Бейдж

Настоящее фото товара Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
948 290
Оптовая цена
14

Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый

Дизайнерский лежак Ньюпорт розовыйНастоящее фото товара Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый, произведённого компанией ChiedoCover
948 290
Оптовая цена
7

Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый

Другие товары из разделакровати для гостиниц
Кровать ЧестерНастоящее фото товара Кровать Честер, произведённого компанией ChiedoCover
630 290
Оптовая цена
6

Кровать Честер

Кровать НориджНастоящее фото товара Кровать Норидж, произведённого компанией ChiedoCover
529 590
Оптовая цена
7

Кровать Норидж

Кровать ЛисбернНастоящее фото товара Кровать Лисберн, произведённого компанией ChiedoCover
595 690
Оптовая цена
8

Кровать Лисберн

Кровать двуспальная с изголовьем бежевая КарлайлНастоящее фото товара Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл, произведённого компанией ChiedoCover
216 480
Оптовая цена
15

Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

С этим товаром покупают
Стул Турин, бархат маренго, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки

В наличии 57 шт.
Настоящее фото товара Табурет лестница 90, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
6

Табурет лестница 90

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
12

Стул стальной Ваолет, бежевый

Настоящее фото товара Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 090
Оптовая цена
10

Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, бежевый

Стул барный Тейлор, велюр травянойНастоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
9

Стул барный Тейлор, велюр травяной

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 изумрудный левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 изумрудный левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от97 790
Оптовая цена
14

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 изумрудный левый угол

Табурет на металлическом каркасе Реальмон-27Настоящее фото товара Табурет на металлическом каркасе Реальмон-27, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
6

Табурет на металлическом каркасе Реальмон-27