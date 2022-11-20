Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2170 мм
- Материалткань, дерево
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки
Табурет лестница 90
Стул стальной Ваолет, бежевый
Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, бежевый
Стул барный Тейлор, велюр травяной
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 изумрудный левый угол
Табурет на металлическом каркасе Реальмон-27