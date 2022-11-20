Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1250 мм
- Ширина1900 мм
- Длина2200 мм
- Материалткань, дерево
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул Вольтер французский Дог
Стул Гусар
Стул Текс, крем
Стул Детский М
Стул Touch 1000
Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовый