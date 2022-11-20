Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1250 мм
- Ширина1900 мм
- Длина2200 мм
- Материалткань, дерево
Кровать Белфаст
Кровать Брайтон
Кровать Лестер
Кровать Трент
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Скамья Бульвар, 150 см
Стол Освальд, 120х80
Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге
Кресло пластиковое Carmen, черный
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2781-CL Ello LED 126W
Стол раздвижной Stalone (100+40) дуб гранж
Диван Премьер 2х местный