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Кровать односпальная Гарда - фото 1

Кровать односпальная Гарда

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Характеристики товара

Описание

Длина: 2085 мм

Ширина: 1006 мм

Высота (со спинкой): 860 мм

Кровать односпальная Гарда – отличный выбор для интерьера вашей спальни. Данная модель создана брендом СБК (Россия) и входит в серию Гарда. Ее фактические параметры соответствуют 860 мм в высоту, 1006 мм в ширину, а длина кровати составляет 2085 мм. Размеры спального места: 2000 мм в длину и 900 мм в ширину. Устойчивый корпус (ЛДСП E1 , дуб галифакс табак матовый ) отлично сочетается с элегантным фасадом модели

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