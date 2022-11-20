Характеристики товара
Описание
Длина: 2085 мм
Ширина: 1006 мм
Высота (со спинкой): 860 мм
Кровать односпальная Гарда – отличный выбор для интерьера вашей спальни. Данная модель создана брендом СБК (Россия) и входит в серию Гарда. Ее фактические параметры соответствуют 860 мм в высоту, 1006 мм в ширину, а длина кровати составляет 2085 мм. Размеры спального места: 2000 мм в длину и 900 мм в ширину. Устойчивый корпус (ЛДСП E1 , дуб галифакс табак матовый ) отлично сочетается с элегантным фасадом модели