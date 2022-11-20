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Кровать односпальная Сакура - фото 1

Кровать односпальная Сакура

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Характеристики товара

Описание

Длина: 2035 мм

Ширина: 1050 мм

Высота (со спинкой): 860 мм

Кровать односпальная Сакура – хороший выбор для интерьера вашей спальни. Данная модель создана брендом BTS (Россия) и входит в серию Сакура. Ее фактические параметры соответствуют 860 мм в высоту, 1050 мм в ширину, а длина кровати составляет 2034 мм. Размеры спального места: 2000 мм в длину и 900 мм в ширину. Практичный и качественный корпус (ЛДСП Е1 , венге, лоредо матовый ) отлично сочетается с элегантным фасадом модели (ЛДСП Е1 , лоредо ). В комплект также входит основание, 2 ящика.

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