Характеристики товара
Описание
Длина: 2035 мм
Ширина: 1050 мм
Высота (со спинкой): 860 мм
Кровать односпальная Сакура – хороший выбор для интерьера вашей спальни. Данная модель создана брендом BTS (Россия) и входит в серию Сакура. Ее фактические параметры соответствуют 860 мм в высоту, 1050 мм в ширину, а длина кровати составляет 2034 мм. Размеры спального места: 2000 мм в длину и 900 мм в ширину. Практичный и качественный корпус (ЛДСП Е1 , венге, лоредо матовый ) отлично сочетается с элегантным фасадом модели (ЛДСП Е1 , лоредо ). В комплект также входит основание, 2 ящика.