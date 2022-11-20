Характеристики товара
Описание
Длина: 2035 мм
Ширина: 950 мм
Высота (со спинкой): 800 мм
Кровать односпальная Виктория-ПП - прекрасный вариант кровати для сна и отдыха.
Надежная, лаконичная кровать, которая позволяет создать основу любой стилистической композиции в спальне. Кровать выполнена из ЛДСП.
Укомплектована съемной накладной мягкой подушкой, выполненной из ткани голубого цвета.
Благодаря ей вы можете не только спать, но и с комфортом читать книги или смотреть ваши любимые фильмы, облокотившись на изголовье.
Ящики в спальном месте – прекрасное решение для хранения вещей. Размеры ящика – 900*400*130 мм
Ящики могут быть установлены с любой стороны по длине кровати.
С другой стороны – царга.