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Кровать односпальная Виктория-ПП - фото 1

Кровать односпальная Виктория-ПП

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Характеристики товара

Описание

Длина: 2035 мм

Ширина: 950 мм

Высота (со спинкой): 800 мм

Кровать односпальная Виктория-ПП - прекрасный вариант кровати для сна и отдыха.

Надежная, лаконичная кровать, которая позволяет создать основу любой стилистической композиции в спальне. Кровать выполнена из ЛДСП.

Укомплектована съемной накладной мягкой подушкой, выполненной из ткани голубого цвета.

Благодаря ей вы можете не только спать, но и с комфортом читать книги или смотреть ваши любимые фильмы, облокотившись на изголовье.

Ящики в спальном месте – прекрасное решение для хранения вещей. Размеры ящика – 900*400*130 мм

Ящики могут быть установлены с любой стороны по длине кровати.

С другой стороны – царга.


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