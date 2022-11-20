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Кровать Парма компоновка № 8 - фото 1

Кровать Парма компоновка № 8

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Детская кровать «Парма» создана специально для малышей!

Небольшие габариты позволяют экономить пространство комнаты, оставляя много места для подвижных игр! А удобный ящик для хранения, вы можете использовать на своё усмотрение, например, разместить там постельное белье.

Спальное место: 1630*730
Высота сиденья: 390 мм
Мягкие края
Матрас: ППУ — 80 мм
Ящик для хранения выкатной
Дно ящика: ЛХДФ

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Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Ширина1700 мм
  • Глубина800 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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