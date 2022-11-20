Характеристики товара
Описание
Детская кровать «Парма» создана специально для малышей!
Небольшие габариты позволяют экономить пространство комнаты, оставляя много места для подвижных игр! А удобный ящик для хранения, вы можете использовать на своё усмотрение, например, разместить там постельное белье.
Спальное место: 1630*730
Высота сиденья: 390 мм
Мягкие края
Матрас: ППУ — 80 мм
Ящик для хранения выкатной
Дно ящика: ЛХДФ
Основные характеристики
- Высота680 мм
- Ширина1700 мм
- Глубина800 мм
- Страна изготовленияРоссия