Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина2330 мм
- Длина2260 мм
- Материалметалл, экокожа
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая
Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать лофт Танле
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Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
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