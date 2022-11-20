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Кровать с подъемным механизмом 1400 Лайт МДФ Черный глянец - фото 1

Кровать с подъемным механизмом 1400 Лайт МДФ Черный глянец

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1480 мм
  • Глубина2062 мм
  • МатериалМДФ, ЛДСП
  • Цветчерный

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