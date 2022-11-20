Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1480 мм
- Глубина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветчерный
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол складной Монифит
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, старт серый
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург