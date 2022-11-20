Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1680 мм
- Глубина2062 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветчерный
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург