Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1480 мм
- Длина2052 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветбелый
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
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Лавочка Лигурия
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