Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1680 мм
- Длина2052 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветбелый
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лофт-2
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Кресло Балун PLZ-2
Кровать куб Джеймс
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург