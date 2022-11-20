Характеристики товара
Описание
Ширина спального места 90, 120, 140, 160, 180, 200
Ящик для белья Да
Каркас Березовая фанера, лдсп
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Да
Основные характеристики
- Длина спального места200 мм
- Материал каркасаЛДСП, фанера
Ширина спального места 90, 120, 140, 160, 180, 200
Ящик для белья Да
Каркас Березовая фанера, лдсп
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Да
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