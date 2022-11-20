Товар в корзине. Перейти
Кровать с закругленным изголовьем и подушками Зальцбург - фото 1

Кровать с закругленным изголовьем и подушками Зальцбург

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Линц
Кровать Линц
Следующий Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук
Кровать Линц

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Ширина2230 мм
  • Длина1870 мм
  • Материалметалл, ткань

Похожие товары

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук, произведённого компанией ChiedoCover
377 490
Оптовая цена
7

Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук

Настоящее фото товара Кровать с обивкой из эко-кожи мягким изголовьем и основанием Вельс, произведённого компанией ChiedoCover
394 490
Оптовая цена
14

Кровать с обивкой из эко-кожи мягким изголовьем и основанием Вельс

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун, произведённого компанией ChiedoCover
216 390
Оптовая цена
6

Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун

Настоящее фото товара Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая, произведённого компанией ChiedoCover
216 360
Оптовая цена
15

Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая

Настоящее фото товара Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс, произведённого компанией ChiedoCover
168 790
Оптовая цена
5

Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс

Кровать ЛиенцНастоящее фото товара Кровать Лиенц, произведённого компанией ChiedoCover
221 190
Оптовая цена
12

Кровать Лиенц

Кровать БилзенНастоящее фото товара Кровать Билзен, произведённого компанией ChiedoCover
229 090
Оптовая цена
15

Кровать Билзен

Кровать БрюггеНастоящее фото товара Кровать Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
168 690
Оптовая цена
15

Кровать Брюгге

Кровать ГентНастоящее фото товара Кровать Гент, произведённого компанией ChiedoCover
171 090
Оптовая цена
11

Кровать Гент

Кровать ДаммеНастоящее фото товара Кровать Дамме, произведённого компанией ChiedoCover
106 890
Оптовая цена
11

Кровать Дамме

Другие товары из разделакровати для гостиниц
Кровать ЛанденНастоящее фото товара Кровать Ланден, произведённого компанией ChiedoCover
149 640
Оптовая цена
13

Кровать Ланден

Кровать ЛьежНастоящее фото товара Кровать Льеж, произведённого компанией ChiedoCover
525 480
Оптовая цена
13

Кровать Льеж

Кровать МонсНастоящее фото товара Кровать Монс, произведённого компанией ChiedoCover
350 890
Оптовая цена
12

Кровать Монс

Настоящее фото товара Кровать Нивэль, произведённого компанией ChiedoCover
340 290
Оптовая цена
10

Кровать Нивэль

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
12

Кровать лофт Танле

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
от45 690
Оптовая цена
13

Педикюрная группа Классик на пневматике

Настоящее фото товара Скамья Арт 2, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена
13

Скамья Арт 2

Стул Модена ЛюксНастоящее фото товара Стул Модена Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
8

Стул Модена Люкс

диван LANAНастоящее фото товара диван LANA, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
8

диван LANA

Искусственная розовая елка Teddy Pink заснеженная 210 см, ЛЕСКА + ПВХНастоящее фото товара Искусственная розовая елка Teddy Pink заснеженная 210 см, ЛЕСКА + ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена
12

Искусственная розовая елка Teddy Pink заснеженная 210 см, ЛЕСКА + ПВХ

Бра Витория, золотоНастоящее фото товара Бра Витория, золото, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
12

Бра Витория, золото