Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Ширина2230 мм
- Длина1870 мм
- Материалметалл, ткань
Кровать двуспальная с подушками и мягким основанием Инсбрук
Кровать с обивкой из эко-кожи мягким изголовьем и основанием Вельс
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун
Кровать двуспальная с подъёмным механизмом Траун белая
Кровать в стиле лофт из массива сосны Кремс
Кровать Лиенц
Кровать Билзен
Кровать Брюгге
Кровать Гент
Кровать Дамме
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Стул Стандарт с пюпитром
Педикюрная группа Классик на пневматике
Скамья Арт 2
Стул Модена Люкс
диван LANA
Искусственная розовая елка Teddy Pink заснеженная 210 см, ЛЕСКА + ПВХ
Бра Витория, золото