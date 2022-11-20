Характеристики товара
Описание
Серия спальни «Салермо» создана для ярких и креативных подростков. Интересный дизайн и необходимый функционал порадует вас и вашего ребенка!
Кровать «Салермо» с мягкими элементами – это идеальное решение для детской и подростковой комнаты. Кровать с тканевым карманом на борку кровати, в него ваш ребенок может положить телефон, книгу или другие необходимые предметы.
Рекомендуемый размер матраса 90х190см.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1060 мм
- Глубина1940 мм
- Страна изготовленияРоссия