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Кровать Салермо № 3

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия спальни «Салермо» создана для ярких и креативных подростков. Интересный дизайн и необходимый функционал порадует вас и вашего ребенка!
Кровать «Салермо» с мягкими элементами – это идеальное решение для детской и подростковой комнаты. Кровать с тканевым карманом на борку кровати, в него ваш ребенок может положить телефон, книгу или другие необходимые предметы.
Рекомендуемый размер матраса 90х190см.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1060 мм
  • Глубина1940 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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