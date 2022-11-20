Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина1870 мм
- Длина2200 мм
- Материалткань, дерево
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кресло Drift M, экокожа черная
Стул барный Ува L
Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый
Диван Oxford
Стол Вильям 180 Аквамарин / графитовый каркас
Стул Хофман, светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Руджеро, золото