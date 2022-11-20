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Кровать Тадао с отсеком - фото 1Кровать Тадао с отсеком - фото 2Кровать Тадао с отсеком - фото 3

Кровать Тадао с отсеком

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина1400/1600/1800/2000 мм
  • Длина2000 мм
  • Глубина2200 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяна выбор
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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