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Кровать Таранто

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Характеристики товара

Описание

Безупречность — в деталях! Кровать из серии «Таранто» — это воплощение изысканности и удобства.

ЛДСП 16 мм;
МДФ 16 мм;
ППУ 40мм;
МДФ с фрезеровкой;
Мягкий элемент.
* Возможно изготовление с подъемным механизмом
** Ортопедическое основание приобретается дополнительно.

Изготавливается в двух размерах:
ширина 1430 * глубина 2085 * высота 1100 мм
ширина 1630 * глубина 2085 * высота 1100 мм
Цена указана за наименьший размер, уточняйте у менеджеров.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина1430/1630 мм
  • Глубина2085 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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