Характеристики товара
Описание
Безупречность — в деталях! Кровать из серии «Таранто» — это воплощение изысканности и удобства.
ЛДСП 16 мм;
МДФ 16 мм;
ППУ 40мм;
МДФ с фрезеровкой;
Мягкий элемент.
* Возможно изготовление с подъемным механизмом
** Ортопедическое основание приобретается дополнительно.
Изготавливается в двух размерах:
ширина 1430 * глубина 2085 * высота 1100 мм
ширина 1630 * глубина 2085 * высота 1100 мм
Цена указана за наименьший размер, уточняйте у менеджеров.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина1430/1630 мм
- Глубина2085 мм
- Страна изготовленияРоссия