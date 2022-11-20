Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1250 мм
- Ширина1900 мм
- Длина2200 мм
- Материалткань, дерево
Кровать Суонси
Изголовье для кровати Бейдж
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Подстолье из нержавеющей стали 1001
Фонарный столб Bremen тройной черный
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л)
Барный Стул ВОЛНА, бежевый
Подстолье ПО-17
Кресло CHLOE серое
Стул Kenner 129s, микровелюр серый/ ножки белые