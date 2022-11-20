Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина980 мм
- Длина1930 мм
- МатериалЛДСП
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом
Кровать Брешиа № 14 и № 16
Кровать Парма компоновка № 8
Кровать Бари №3
Кровать Бари №31
Тахта (кровать) Бари №32
Кровать мягкая Бергамо
Кровать Салермо № 3
Кровать-трансформер Милли
Кровать Софи
Основание для кровати Венеция
Основание для кровати Венеция Плюс
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать Алекса NUT
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать односпальная Гарда
Кровать SleepBox Velvet Turquoise
Кровать Линда White
Кровать Герда без покрытия
Кровать с подъемным механизмом Лиде Box High
Кровать-кушетка Reina Сонома
Кровать разборная односпальная деревянная Мечта, береза